США выдали ордер на арест Рауля Кастро по делу об уничтожении самолетов в 1996 году. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум считает это политической провокацией, связанной с предстоящими 3 ноября выборами, на которых Республиканская партия может потерять контроль.