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Шри-Ланка сообщила о гибели на Украине 17 ланкийцев и потребовала выплаты за них

Шри-Ланка сообщила о гибели на Украине 17 ланкийцев и потребовала выплаты за них

Делегация Шри-Ланки под руководством главы ланкийского внешнеполитического ведомства Тарака Баласурии посетила министерство иностранных дел России и обсудила с дипломатами судьбу своих граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ и погибших в бою.

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Комментарии
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Eduard
За кого они воевалп,может Шри Ланка обязана нам заплатить?
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15 час.
Сергей Торопчин
От ОСЛА уши не хотят?
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7 час.

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