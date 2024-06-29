Шри-Ланка сообщила о гибели на Украине 17 ланкийцев и потребовала выплаты за них

Делегация Шри-Ланки под руководством главы ланкийского внешнеполитического ведомства Тарака Баласурии посетила министерство иностранных дел России и обсудила с дипломатами судьбу своих граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ и погибших в бою.