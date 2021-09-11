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Детские театральные премьеры сентября

Детские театральные премьеры сентября

"Вересковый мед" в Театре Терезы Дуровой Фото: Александр Либков / Предоставлено пресс-службой Театра Терезы Дуровой Театр Терезы Дуровой открывает 29-й сезон премьерой спектакля "Вересковый мед" в постановке народной артистки РФ Терезы Дуровой.

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