Детские театральные премьеры сентября

"Вересковый мед" в Театре Терезы Дуровой Фото: Александр Либков / Предоставлено пресс-службой Театра Терезы Дуровой Театр Терезы Дуровой открывает 29-й сезон премьерой спектакля "Вересковый мед" в постановке народной артистки РФ Терезы Дуровой.
"Вересковый мед" в Театре Терезы Дуровой Фото: Александр Либков / Предоставлено пресс-службой Театра Терезы Дуровой Театр Терезы Дуровой открывает 29-й сезон премьерой спектакля "Вересковый мед" в постановке народной артистки РФ Терезы Дуровой.
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