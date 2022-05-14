«Флорида» выиграла серию плей-офф впервые с 1996 года. Тогда она дошла до финала

«Флорида» победила «Вашингтон» (4-2) в 1-м раунде Кубка Стэнли. «Пантерс» выиграли серию плей-офф впервые с 1996 года.

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