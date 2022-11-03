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Лука Дончич – о повторении серии Чемберлена: «Просто стараюсь выигрывать матчи»

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич после победы над «Ютой» (103:100) не захотел рассуждать о повторении серии легендарного центрового Уилта Чемберлена.

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