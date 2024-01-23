Глава МИД Лавров рассказал, как повлияет на российско-американские отношения возможный приход к власти Дональда Трампа

Глава МИД Лавров рассказал, как повлияет на российско-американские отношения возможный приход к власти Дональда ТрампаГлава МИД России Сергей Лавров скептически относится к предположениям, что возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США каким-либо образом повлияет на российско-американские отношения.
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