Глава МИД Лавров рассказал, как повлияет на российско-американские отношения возможный приход к власти Дональда Трампа

Глава МИД Лавров рассказал, как повлияет на российско-американские отношения возможный приход к власти Дональда ТрампаГлава МИД России Сергей Лавров скептически относится к предположениям, что возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США каким-либо образом повлияет на российско-американские отношения.