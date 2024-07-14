В Алтайском крае существенно снизилось число пострадавших от клещей за неделю

Число пострадавших от этих членистоногих за сезон достигло 6220 человек За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 88 жителей Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
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