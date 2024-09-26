Страна и люди
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Страна и люди

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ПВО Израиля перехватили выпущенную ракету из Йемена

ПВО Израиля перехватили выпущенную ракету из Йемена

Израильские средства противовоздушной обороны перехватили выпущенную из Йемена ракету. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила население, что раздавшиеся взрывы и сигналы тревоги - результат процесса перехвата снаряда.

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