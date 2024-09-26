ПВО Израиля перехватили выпущенную ракету из Йемена

Израильские средства противовоздушной обороны перехватили выпущенную из Йемена ракету. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила население, что раздавшиеся взрывы и сигналы тревоги - результат процесса перехвата снаряда.
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