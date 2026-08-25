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Царьград

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Израиль объявил о военной помощи Украине на $50 миллионов

Израиль объявил о военной помощи Украине на $50 миллионов

В Израиле приняли решение о выделении Украине военной помощи на сумму $50 миллионов. Ожидается, что финансовая поддержка будет направлена на укрепление обороноспособности страны в условиях текущего конфликта с Россией.

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