Израиль объявил о военной помощи Украине на $50 миллионов

В Израиле приняли решение о выделении Украине военной помощи на сумму $50 миллионов. Ожидается, что финансовая поддержка будет направлена на укрепление обороноспособности страны в условиях текущего конфликта с Россией.
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