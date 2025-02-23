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ХДС/ХСС лидирует на выборах в ФРГ согласно данным экзитполла

ХДС/ХСС лидирует на выборах в ФРГ согласно данным экзитполла

Лидирует на выборах в бундестаг блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), набрав 29% голосов избирателей, 23 февраля следует из данных exit poll социологического института Infratest dimap для телеканала ADR.

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