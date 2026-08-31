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Царьград

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Свердловский суд отменил завещание из-за нарушения процедуры

Свердловский суд отменил завещание из-за нарушения процедуры

Талицкий районный суд отказал в иске о признании завещания недействительным, несмотря на нарушение. В августе 2026 года Свердловский областной суд отменил это решение из-за присутствия тети истца при подписании документа.

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