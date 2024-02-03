Знаю, что этим блюдом я точно накормлю семью

Давно проверено, что никто не будет голодным, если подать на стол «стожки из фарша и овощей». Простой рецепт, блюдо именно для утоления голода, а не для любования, хотя выглядит привлекательно и аппетитно.
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