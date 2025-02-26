Дмитрий Чеботарев приехал в Нижний Новгород на премьеру сериала «Челюскин»

На прошлой неделе Нижегородский филиал «Ростелекома» устроил предпоказ сериала платформы Wink. Гости премьеры смотрели, как под визг и стон раздираемой корабельной обшивки гигантские куски сдвинувшегося арктического льда пропороли тридцатиметровую пробоину в борту судна.
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