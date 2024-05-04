Мэр Петрозаводска рассказала, могут ли горожане пользоваться спортивной площадкой на территории лицея №40

Этот вопрос был задан главе города Инне Колыхматовой через ее страницу. Напомним, в конце прошлого года по нацпроекту «Демография» у лицея №40 на улице Белорусской, 1 возвели физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.
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