С 1 марта изменяются условия платежей за ЖКХ Юлия ЧелкановаС 1 марта текущего года в сфере жилищно-коммунального хозяйства ожидаются положительные изменения, которые коснутся только тех граждан, кто официально прописан в своих квартирах.