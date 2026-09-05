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Соболев извинился после поражения «Зенита» от ЦСКА: «Подвел команду с пенальти, не забил кучу моментов»

Соболев извинился после поражения «Зенита» от ЦСКА: «Подвел команду с пенальти, не забил кучу моментов»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев извинился перед болельщиками петербургской команды после поражения от московского ЦСКА со счетом 1:2 в домашнем матче 7-го тура российской Премьер-Лиги.

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