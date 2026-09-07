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При атаке БПЛА ВСУ на Севастополь погиб звукорежиссёр театра Евгений Решетилов

При атаке БПЛА ВСУ на Севастополь погиб звукорежиссёр театра Евгений Решетилов

Звукорежиссёр Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского Евгений Решетилов погиб в результате атаки ВСУ на Севастополь, сообщает пресс-служба учреждения.

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