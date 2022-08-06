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Сан-Хосе (WTA). 1/2 финала. Кудерметова сыграет с Роджерс, Касаткина – с Бадосой

Дарья Касаткина сыграет в полуфинале в Сан-Хосе с Паулой Бадосой, Вероника Кудерметова – с Шелби Роджерс.

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