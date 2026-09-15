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Аргументы и Факты

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Трамп заявил о новых данных по делу о покушении на него в 2024 году

Трамп заявил о новых данных по делу о покушении на него в 2024 году

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что по делу о покушении на него на проходившем в Пенсильвании в 2024 году предвыборном митинге появились новые данные.

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