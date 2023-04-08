Аргументы недели

98 614 подписчиков

Кадыров: «контрнаступление украинских сатанистов и натовских наемников» будет на руку России по всем пунктам

Кадыров: «контрнаступление украинских сатанистов и натовских наемников» будет на руку России по всем пунктам

«Контрнаступление украинских сатанистов и натовских наемников» будет на руку Российской Федерации по всем пунктам.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх