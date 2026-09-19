106 лет никто не мог прочитать немецкий шифр времени Первой мировой войны — ChatGPT раскрыла вековой секрет

При этом ИИ пояснил, почему немецкое сообщение 1918 года не могли расшифровать Зашифрованное немецкое военное сообщение времен Первой мировой войны, остававшееся неразгаданным более ста лет, удалось расшифровать с помощью искусственного интеллекта GPT-Astra.