Как повысить иммунитет простыми способами: советы пожилым людям Алла БуроваС возрастом поддержание иммунитета становится особенно важным, поскольку естественная стойкость организма к инфекциям и стрессам ослабевает, а чувствительность к внешним условиям, таким как погода, возрастает.