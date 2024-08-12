Как повысить иммунитет простыми способами: советы пожилым людям Алла БуроваС возрастом поддержание иммунитета становится особенно важным, поскольку естественная стойкость организма к инфекциям и стрессам ослабевает, а чувствительность к внешним условиям, таким как погода, возрастает.
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