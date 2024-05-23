Светослава Шульга: «Травля хоббихорсинга – огроменная проблема. Шутки над нами я еще могу понять, но агрессию – вообще нет»

Хоббихорсинг – дисциплина, в которой выполняют элементы из конного спорта на игрушечных лошадях. Светослава Шульга – мастер спорта (звание неофициальное, так как Минспорт не признает этот вид), также она работает в Федерации хоббихорсинга России.