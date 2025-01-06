Глава МЧС исполнил мечту 9-летнего пилота в Санкт-Петербурге

Министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков исполнил мечту девятилетнего Дмитрия Ишкуатова из Санкт-Петербурга, дав ему возможность почувствовать себя пилотом вертолета в Северо-Западном авиационно-спасательном центре.
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