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Глава МЧС исполнил мечту 9-летнего пилота в Санкт-Петербурге

Глава МЧС исполнил мечту 9-летнего пилота в Санкт-Петербурге

Министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков исполнил мечту девятилетнего Дмитрия Ишкуатова из Санкт-Петербурга, дав ему возможность почувствовать себя пилотом вертолета в Северо-Западном авиационно-спасательном центре.

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