smi.today

1 859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vladmir K
    Набор слов, обрывки чего тоКатя Осадчая в яр...
  • Галина Светлая
    Стройте.. стройте..Европа уже хочет ...
  • Елена Филиппова
    И как дальше жить?! Ведь супротив языка хозяина не пойдёшь. Придётся терпеть и учить. И привыкать к тому, что Маричка...Фарион обнаружила...

Европейский суд принял 230 жалоб по земле от жителей Крыма

Европейский суд принял 230 жалоб по земле от жителей Крыма

Незадолго до нового года, 15 декабря 2021 года, Европейский суд по правам человека принял решение коммуницировать жалобы 230 жителей Республики Крым и Севастополя, которые оспаривают изъятие у них частной собственности, участков и недвижимости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх