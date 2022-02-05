Европейский суд принял 230 жалоб по земле от жителей Крыма

Незадолго до нового года, 15 декабря 2021 года, Европейский суд по правам человека принял решение коммуницировать жалобы 230 жителей Республики Крым и Севастополя, которые оспаривают изъятие у них частной собственности, участков и недвижимости.
Незадолго до нового года, 15 декабря 2021 года, Европейский суд по правам человека принял решение коммуницировать жалобы 230 жителей Республики Крым и Севастополя, которые оспаривают изъятие у них частной собственности, участков и недвижимости.
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