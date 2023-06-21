Царьград
Бывшего опера спецназа «Гром» будут судить за убийство напарника в Забайкалье

Бывшего опера спецназа «Гром» будут судить за убийство напарника в Забайкалье

Преступление было совершенно с косвенным умыслом.В Забайкальском крае завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении бывшего старшего оперуполномоченного отдела специального назначения «Гром», который обвиняется в убийстве своего напарника.

