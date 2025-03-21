Наоми Кэмпбелл посетила Лувр вместе с детьми

54-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл вместе с детьми посетила одну из главных достопримечательностей Парижа — Лувр.
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