В Республике Марий Эл волонтеры помогают полицейским в борьбе с незаконным оборотом наркотиков

В ходе профилактического рейда в рамках операции «Дети России - 2022» волонтеры и полицейские устранили порядка 100 надписей с противоправной информацией.
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