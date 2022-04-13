Происшествия

11 подписчиков

В Республике Марий Эл волонтеры помогают полицейским в борьбе с незаконным оборотом наркотиков

В Республике Марий Эл волонтеры помогают полицейским в борьбе с незаконным оборотом наркотиков

В ходе профилактического рейда в рамках операции «Дети России - 2022» волонтеры и полицейские устранили порядка 100 надписей с противоправной информацией.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх