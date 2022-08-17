Economist: Украина находится на грани нервного срыва

Материал представлен в пересказе ИноТВ Всё больше украинцев обращаются за психологической помощью, так что количество пациентов уже заметно превышает число врачей, пишет The Economist.
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