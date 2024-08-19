Виновник всех перемен и переживаний: что такое ретроградный меркурий и какое влияние он имеет на нашу жизнь

Наверное, каждый из нас хоть раз встречал в интернете сообщения о ретроградном Меркурии, будто все неудачи или курьезные ситуации, случающиеся в жизни человека, приписывают именно этому загадочному явлению.
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