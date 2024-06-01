"Помогают побеждать Украину": Евросоюз и G7 готовят санкции против банков с аналогом SWIFT

Bloomberg сообщает, что Евросоюз и G7 готовят новые санкции против банков с русским аналогом SWIFT. Такое решение было объяснено тем, что некоторые государства "помогают побеждать Украину", позволяя России производить денежные расчёты.
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