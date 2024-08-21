Полные стоянки, куча долгов и многомиллионные убытки: автодилеры страдают из-за работы с Китаем

Ситуация для участников ВЭД по платежам с Китаем остается нестабильной. Российские бизнесмены терпят многомиллионные убытки, нарушения цепочек поставок, срывы контрактов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.
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