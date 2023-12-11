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Закон и Порядок

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О разнице менталитета русского и американца

О разнице менталитета русского и американца

Недавно услышал отрывок из интервью Скотта Риттера, где ведущий задал вопрос: – Если бы вы, Скотт, были главным генералом армии России и Путин сказал бы вам: "Скотт, я хочу, чтобы ты закончил эту войну как можно скорее.

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