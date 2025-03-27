В России сменили главу оператора по переработке мусора

Главу Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева отправили в отставку. Руководителя оператора по переработке мусора сменил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, следует из распоряжения правительства.
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