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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анкалаев – о травме перед боем с Перейрой: «Стоял с кикбоксером, он мне коленом сломал ребро. Я продолжил, но после этого ни стоять, ни ходить не мог»

Магомед Анкалаев рассказал, как получил травму перед боем с Алексом Перейрой . – Я вернулся, было тяжело, но я сделал выводы, собрал мысли, чувствую себя отлично.

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