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Эрнст нашёл замену иноагенту Галкину — «гражданку мира», сменившую украинский паспорт на итальянский

Эрнст нашёл замену иноагенту Галкину — «гражданку мира», сменившую украинский паспорт на итальянский

С 2010 года почти все ТВ-программы с участием однообразного самовлюблённого кривляки Максима Галкина* в роли ведущего или соведущего были убыточными (игровые телешоу "Кто хочет стать Максимом Галкиным?" и "Десять миллионов", танцевальный проект "Стиляги-шоу", развлекательное ток-шоу "Добрый вечер с Максимом" на канале "Россия-1", юмористическое шоу "МаксимМаксим", развлекательное ток-шоу "Сегодня вечером", шоу талантов для пенсионеров "Старше всех!", реалити-шоу "Звёзды под гипнозом" на Первом канале).

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Комментарии
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Natalija Osminina
Почему до сих пор Эрнст остается на своей должности? И стоит Ельцин-центр? Два сапога-пара.
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7 час.

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