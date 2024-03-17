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Dexerto: женщина разоблачила измены мужа при помощи приложения Strava

Dexerto: женщина разоблачила измены мужа при помощи приложения Strava

Пользовательница TikTok по имени Меган МакГи стала популярна после того, как в одном из последних видео рассказала, что мобильное приложение для бега Strava помогло ей разоблачить измену своего теперь уже бывшего мужа.

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