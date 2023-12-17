Путин о Финляндии в НАТО: «Проблем не было у них, теперь будут»

Все споры между Россией и Финляндией давно решены, проблем в отношениях двух стран не было, но с вступлением Финляндии в НАТО они появятся, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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