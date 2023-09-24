Новые ограничения для службы по контракту в ВС РФ вступили в силу

Приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу утвердил перечень заболеваний, при наличии которых человек признается ограниченно годным и не допускается к военной службе по контракту в период мобилизации, в период военного положения и в военное время.
Приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу утвердил перечень заболеваний, при наличии которых человек признается ограниченно годным и не допускается к военной службе по контракту в период мобилизации, в период военного положения и в военное время.
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