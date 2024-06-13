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Сунак заявил, что Великобритания выделит Украине 309 млн долларов

Сунак заявил, что Великобритания выделит Украине 309 млн долларов

Британский премьер Риши Сунак собирается объявить о выделении Украине нового пакета помощи на сумму до 242 млн фунтов стерлингов (309 млн долларов) на предстоящем саммите стран «большой семерки», сообщается на сайте правительства Великобритании.

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