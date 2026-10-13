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Наше Бескудниково

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Собянин рассказал о занятиях по физике в новой школьной программе Москвы

Как сообщил Сергей Собянин, к физико-математической вертикали в Москве присоединилось более 160 школ.

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