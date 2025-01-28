Гаврилов: пенсионные накопления до 412 тысяч рублей можно забрать с 55 лет

В этом году сумма накопительной пенсии, которую можно снять единоразово, существенно выросла.Жители России могут получить единой выплатой сумму своих пенсионных накоплений, если она не превышает 412 тысяч рублей.
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