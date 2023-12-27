Налоговая начала выездную проверку Ивлеевой

Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.фото: t.me/ivleeva360--> Федеральная налоговая служба (ФНС) начала выездную проверку популярного блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии