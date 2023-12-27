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Налоговая начала выездную проверку Ивлеевой

Налоговая начала выездную проверку Ивлеевой

Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.фото: t.me/ivleeva360--> Федеральная налоговая служба (ФНС) начала выездную проверку популярного блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

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