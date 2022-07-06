Пасынок, удаление которого приведёт к скудному урожаю томатов. Для большого урожая его никогда не следует удалять

При выращивании томатов многие допускают часто ошибки, которые сказываются на урожайности. И одна ошибка заключается в формировании кустов.
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