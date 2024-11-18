В США обнаружили, что они совершенно неинтересны Северной Корее

В США всегда представляли себе Северную Корею, как некое ракетное государство, где каждый ребенок способен запустить ядерную ракету по США, если это прикажет сделать партия и лично товарищ руководитель Ким Чен Ын.
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