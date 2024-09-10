❕Часть Симферополя осталась без газа на сутки Также подачу газа отключили на некоторых улицах в сёлах Перово и Молочное Симферопольского района.
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❕Часть Симферополя осталась без газа на сутки Также подачу газа отключили на некоторых улицах в сёлах Перово и Молочное Симферопольского района.