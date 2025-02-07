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"Представляете, у него там чуть дерево не выросло": ЛОР обнаружил в ухе ребёнка небывалое

"Представляете, у него там чуть дерево не выросло": ЛОР обнаружил в ухе ребёнка небывалое

В Армавире произошёл небывалый случай: ЛОР обнаружил в ухе ребёнка зёрнышко с корешками и побегом. "Представляете, у него там чуть дерево не выросло", - изумилась мама 11-летнего мальчика.

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