Южнокорейский космический аппарат Danuri вышел на орбиту Луны

Космический аппарат KPLO (Danuri) Южной Кореи успешно закрепился на орбите естественного спутника Земли, сообщает Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий страны.
Популярные статьи
- В ходе наступления: российские ВС на Донецком направлении уничтожили сводную тактическую группу иностранных наёмников
- Возбуждены дела о госизмене и шпионаже: ФСБ пресекла деятельность агентов СБУ и ВСУ в трёх регионах России
- Минобороны сообщило о продолжении наступления ВС России на Донецком направлении
Свежие комментарии