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Южнокорейский космический аппарат Danuri вышел на орбиту Луны

Южнокорейский космический аппарат Danuri вышел на орбиту Луны

Космический аппарат KPLO (Danuri) Южной Кореи успешно закрепился на орбите естественного спутника Земли, сообщает Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

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