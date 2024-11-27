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О чём говорят жёлтые сопли у детей и взрослых

О чём говорят жёлтые сопли у детей и взрослых

Не стоит оценивать состояние только по цвету соплей. Почему могут быть жёлтые сопли Сопли — это слизь, которую вырабатывают клетки в носу, чтобы очищать дыхательные пути от пыли, загрязнений в воздухе и возбудителей инфекций.

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