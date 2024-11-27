О чём говорят жёлтые сопли у детей и взрослых

Не стоит оценивать состояние только по цвету соплей. Почему могут быть жёлтые сопли Сопли — это слизь, которую вырабатывают клетки в носу, чтобы очищать дыхательные пути от пыли, загрязнений в воздухе и возбудителей инфекций.