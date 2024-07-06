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Лежачий камень: 8 невероятных вещей, которые происходят с вашим организмом каждую минуту

Лежачий камень: 8 невероятных вещей, которые происходят с вашим организмом каждую минуту

Например, человеческое тело постоянно выделяет тепло, вырабатывает алкоголь и теряет клетки Если вы валяетесь на диване, в то время как домочадцы заняты делами, на возмущенный вопрос «Что ты делаешь?!», отвечайте «Работаю!».

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Комментарии
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ЕВГЕНИЙ ПРЕДУЩЕНКО
Пункт 8 добавил оптимизма!
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19 час.
A
Antanas
Очень забавно.👍👍👍👍👍.
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14 час.

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